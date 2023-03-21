Два орловца предстанут перед судом за разбойное нападение на почтальонов и убийство

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя города Ливны и 36-летнего жителя города Орла, которые обвиняются в разбое, убийстве и незаконном хранении пороха. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Следствием установлено, что в августе 2020 года в городе Ливны 62-летний обвиняемый с перцовым баллончиком в руках напал на местного почтальона и ограбил его, взяв с собой свыше 560 тысяч рублей. Затем в июне 2022 года обвиняемые в деревне Бакланово из мести избили 41-летнего мужчину металлической трубой и нанесли удары ножом в область шеи. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Еще через оба обвиняемых с металлической трубой напали на почтальона, похитив личное имущество женщины, а также денежные средства на сумму свыше 550 тысяч рублей.

- В ходе следствия выяснилось, что один из обвиняемых длительное время незаконно хранил в доме по месту своего жительства бездымный порох, который впоследствии был изъят следователями при обыске, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

Прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что мужчин задержали в июле 2022 года сотрудники УМВД России по Орловской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.