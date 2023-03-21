Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области уменьшились удои молока. А вот производство мяса, наоборот, увеличилось.

С начала года в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области надоено 1022 килограммов молока, а это на четыре килограмма меньше прошлогоднего показателя. Впрочем, продуктивность коров увеличилась в девяти районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района.

В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 40 яиц. Такие данные приводит Орелстат.

На первое марта 2023 года в сельхозорганизациях региона насчитывало 128,3 тысяч голов коров, что соответствует показателю 116,3% к 1 марта 2022 года, свиней – 1006,4 тысяч (117,1%), овец – 2,8 тысяч (78,0%) и птицы – 2048,0 тысяч (104,8%).

За этот год животноводами произведено 56,8 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе (160,3% к февралю 2022 года), 17,9 тысяч тонн молока (97,8%) и 3,7 миллионов штук яиц (114,4%). С начала года объемы производства мяса увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, выросло производство рогатого скота – на 24,3%, свиней – на 77,5%, овец – в два раза, птицы – на 11,4%.