В Орловской области возобновлено движение маршрутов по Гатчинскому мосту Фото: Елена Зябкина

В Орловской области возобновлено движение маршрутов по Гатчинскому мосту. Автобусные рейсы были отменены из-за подтопления переправы в населенном пункте.

С 21 марта сняты ограничения на движение автотранспорта по автодороге «Орел – Гать – Лаврово – Редькино». Автобусные маршруты №300 «Орел – Путимец» и №527 «Орел – Плоское – Змиевка» возобновляют движение по прежним графикам. Об этом сообщает КУ ОО «Организатор перевозок».

Напомним, накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков дал поручение привести в порядок освободившиеся от воды мосты. В том числе, по мере необходимости провести ремонт переправ.