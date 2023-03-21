Фото: перерабатываемый пластик Фото: Елена Зябкина

Орловцы смогут сдать старые бутылки на переработку. В областном центре вновь состоится экологическая акция «ЭкоСбор».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие по раздельному сбору отходов запланировано на 25 марта.

Жители Орла могут сдать на переработку макулатуру, ПЭТ-бутылки, пластик с маркировкой 02hpde – флаконы от бытовой химии, шампуней, косметики, канистры от молока, масла, удобрений и технических жидкостей, а также алюминиевые банки, упаковочную пленку ПВД, фасовочные пакеты из магазинов, пакеты-майки.

Пункты приема будут работать в Северном районе у памятника Металлургам с 11.00 до 12.00, в микрорайоне Болховском на улице Графа Киселева, 3 с 12.00 до 13.00, в микрорайоне Наугорский на улице Приборостроительной, 45 с 12.00 до 13.00, в Советском районе на улице Октябрьской рядом с памятником жертвам радиационной катастроф с 11.30 до 12.30, в Железнодорожном районе в сквере «Юность» с 11.15 до 12.15,в Заводской районе на Комсомольской площади напротив главного корпуса ОГУ имени Ивана Тургенева с 11.30 до 12.30, в микрорайоне Зареченский на Бульваре Молодежи, 6 с 11.45 до 12.45.

Отметим, что вырученные средства отправят на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.