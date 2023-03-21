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Девять орловцев лишились водительских прав после постановки на учет в диспансер. Исковые заявления в суд подала прокуратура.

Проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения провела прокуратура Орловского района. Так, в поле зрения ведомства попали девять жителей региона, которые состоят на учете в психоневрологическом диспансере.

На момент проверки у этих орловцев были действующие водительские удостоверения. Но, поставленные им диагнозы, входят в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

По информации прокуратуры Орловской области, для обеспечения безопасности других участников дорожного движения прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия права на управление транспортными средствами данных граждан, признании их водительских удостоверений недействительными. В суде требования удовлетворили.