Фото: ProSport57

Орловец Владислав Туйнов нокаутировал белоруса Сергея Чернецкого. Победу «орловский бриллиант» одержал в главном бою RAGE.

Турнир состоялся 17 марта в Москве. Поединок орловца Владислава Туйнова и белорусского боксера Сергея Чернецкого прошел по правилам кикбоксинга. Бой для Чернецкого закончился техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, в 2020 году «орловский бриллиант» выиграл чемпионат мира WAKO по кикбоксингу в Боснии и Герцеговине. Кроме того, Владислав уже имеет звание чемпиона мира по кикбоксингу по версии А1, чемпиона Европы по версии W5 и множество других наград международных и российских соревнований.