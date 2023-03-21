Фото: Ольга Супонева

В Орловской области с 3 апреля начнется пожароопасный сезон. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Документом утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. В него включены поселок Культурная Посадка в Глазуновском районе, город Дмитровск, поселок Еленка в Знаменском районе, деревни Радовище, Алехино, поселок Жудерский и село Льгов Хотынецкого района.

Помимо этого, угрозе лесных пожаров подвержены три детских оздоровительно-образовательных (профильных) центра: «Елочка», «Сосновый бор» и «Солнечный».

Главам Глазуновского, Дмитровского, Знаменского, Хотынецкого районов рекомендовано разработать и утвердить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Аналогичные меры поручено принять департаменту образования Орловской области в отношении организаций отдыха детей и их оздоровления.