Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловская область приняла 144 беженца из Донбасса. Поезд с вынужденными переселенцами прибыл из Ростовской области 19 марта.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, в основном, в регион приехали женщины, дети и пожилые люди. В числе прибывших беженцев 12 детей.

Семь человек отправились к родственникам. Остальные отправились в 20 пунктов временного размещения. Вынужденных переселенцев сопровождали сотрудники пожарно-спасательной части. Они помогли людям донести багаж и разместиться в специальном транспорте.

Отмечается, что всех беженцев обеспечили горячим питанием, провели медицинский осмотр. Для оказания экстренной психологической помощи прибывшим на железнодорожном вокзале и в ПВР работали психологи регионального МЧС.

Всего в настоящий момент в Орловской области находится 2 401 беженец, из которых 596 детей. В ПВР размещено 1060 граждан, в том числе 262 ребенка.