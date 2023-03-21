Фото: Иверский храм Орла

Орловская епархия помогла найти жилье семье участника СВО. Митрополия также подсобит в оплате съемной квартиры.

По словам руководителя Епархиального волонтерского центра протоиерея Николая Трандафилова, у 26-летнего мобилизованного пятеро родных: мама, две пожилые бабушки, одна из которых прикована к постели, а также школьники брат и сестра. Девять лет назад они приехали в Орел вынужденными переселенцами из Горловки.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, семье необходимо было найти новое съемное жилье и перевезти все имущество. Но помощь им было ждать неоткуда. Узнав о проблеме, епархиальный волонтерский центр оперативно нашел для семьи новую съемную квартиру. Православные волонтеры перевезли и все необходимые вещи.

Причем Орловская епархия по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона поможет семье оплачивать жилье.