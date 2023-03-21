«Работы очень много»: мэр Орла рассказал о борьбе с последствиями паводка

Фото: Елена Зябкина

В Орле городские службы начали устранять последствия паводка. Первым делом рабочие приступили к уборке набережной.

Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин после посещения набережной. По словам градоначальника, уровень воды в реках пришел в норму, риск подтопления свелся к нулю. В связи с этим было принято решение приступить к уборке. В Советском районе уже собирают по своей стороне обломки деревьев, пакеты и остальной мусор.

- Каждый день по обеим сторонам должно работать по 15-20 человек, только тогда работу удастся выполнить быстро. Задача - завершить уборку мусора до конца недели, - отметил мэр.

После ручной уборки к делу подключат технику и продолжат сбивать землю водой. В процесс будут вовлечены многие муниципальные предприятия.

- Параллельно Объединенный муниципальный заказчик будет дефектовать набережную для ремонта. Работы очень много, - заключил Юрий Парахин.

Напомним, подъем уровня воды в реках на территории Орловской области произошел 11 марта. На это повлияли положительные температуры воздуха и выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега.