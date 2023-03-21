Орловец проведет в тюрьме 14 лет за убийство пенсионерки

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В Орловской области суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 33-летнего жителя города Орла. Мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Следствием и судом установлено, что 15 марта 2022 года осужденный, будучи пьяным, незаконно проник в квартиру своей 62-летней знакомой, расположенную в многоквартирном доме на улице 1-ой Курской Орла, после чего в ходе возникшей ссоры много раз ударил женщину и задушил ее.

- Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.