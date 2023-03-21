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НовостиОбщество21 марта 2023 7:26

Почти в полутора тысячах населенных пунктах Орловской области проверят питьевую воду

Вопрос обсудили орловские чиновники
Елена Зябкина
Почти в полутора тысячах населенных пунктах Орловской области проверят питьевую воду

Почти в полутора тысячах населенных пунктах Орловской области проверят питьевую воду

Фото: Елена Зябкина

Почти в полутора тысячах населенных пунктах Орловской области проверят питьевую воду. Вопрос обсудили орловские чиновники.

В 2022 году, по сообщению пресс-службы правительства региона, на Орловщине были реализованы запланированные мероприятия федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения были обеспечены 93% жителей области, в том числе 94% городского населения.

На сегодняшний день создана интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской Федерации.

В этом году лабораторные исследования питьевой воды будут проведены в 1 377 населенных пунктах. Гораздо меньше проверок прошло в прошлом году – питьевая вода была исследована в 200 населенных пунктах.