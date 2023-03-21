Фото: Андрей Клычков

Губернатор Андрей Клычков отправился на передовую с гуманитарным грузом. Его глава региона передаст мобилизованным орловцам.

Вес очередной собранной жителями Орловщины гуманитарной посылки для нужд армии России составил пять тонн. Сейчас губернатор Орловской области направляется в подразделения, где служат мобилизованные орловцы, чтобы доставить этот груз бойцам. О поездке он рассказал в своих соцсетях.

По словам Андрея Клычкова, во время поездки на одном из блокпостов ему удалось встретить бойцов орловской Росгвардии. Они обеспечивают правопорядок на освобожденных территориях, выезжают в зону боевых действий, выявляют вражеские ДРГ и противодействуют им.

- Мы передали нашим бойцам продовольствие, гостинцы, ну и конечно же - братский привет от всех жителей Орловщины! Настрой у ребят - боевой. Бойцы благодарят всех жителей области за внимание и помощь в ходе специальной военной операции, передают всем привет.Ну а мы продолжаем наш путь? - написал глава Орловщины.