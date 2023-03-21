Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорел дачный дом и пострадала от огня квартира. Оба пожара случились вечером 20 марта.

Дачный дом в селе Сосково загорелся около 11 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. В результате пожара здание выгорело на 35 квадратных метрах. Пострадавших в сгоревшем помещении обнаружено не было. Причина пожара устанавливается специалистами.

За час до этого пожарные выезжали на возгорание на кухне в доме на Московском шоссе Орла. В результате пожара термические повреждения получил кухонный гарнитур на одном квадратном метре. Пострадавших, по словам спасателей, нет. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области было ликвидировано семь пожаров.