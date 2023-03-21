Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области мотоциклист без прав угодил в кювет. ДТП произошло 20 марта на автодороге «Глазуновка-Тросна-Сеньково».

По данным региональной Госавтоинспекции, в пятом часу утра 40-летний мужчина управлял незарегистрированным мотоциклом KN110-6 VIRAGO, причем ни мотошлема, ни водительского удостоверения у орловца не было. В районе 0 километра дороги мужчина не справился с управлением и съехал кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано восемь ДТП, в результате которых один человек получил телесные повреждения.