Фото: "ОГТРК"

Орловские фехтовальщики привезли пять медалей с открытого турнира. Среди наград есть одно «золото».

Открытый турнир по фехтованию прошел в Туле. Спортсмены, представлявшие наш регион, вернулись с соревнования с медалями. О них рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Золотую медаль среди фехтовальщиков 2005-2007 годов рождения завоевал Семен Маркин. В этой же возрастной категории третьим стал орловец Антон Шатохин. Также отличились и девушки. Среди спортсменок этого возраста «бронзу» взяла Полина Кузнецова.

В возрастной категории от 13 до 15 лет вторым стал Лев Тарасов, а третьей - Мария Трубина.