Фото: Елена Зябкина

Орловцы выбрали пять общественных мест для благоустройства в 2024 году. В голосовании приняли участие чуть более двух тысяч человек.

Об окончании голосования сообщил в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин. Глава города после обсуждения с депутатами, общественниками и активными жителями решил вынести на рейтинговое голосование объекты, за которые было отдано больше всего голосов.

Таким образом, на выбор для ремонта и обустройства перед орловцами представят – Городской парк культуры и отдыха (704 голоса), сквер имени Генерала Гуртьева (458 голосов), сквер имени Бунина (430 голосов), парк «Ботаника» (388 голосов), ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (384 голоса).

Рейтинговое голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая. На благоустройство территории-победительницы направят около 90 миллионов рублей.