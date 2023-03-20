В Орле после паводка проведут уборку на набережной

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В Орле уборка набережной начнется после паводка. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Во время прямого эфира в соцсетях глава региона рассказал, что поручил привести в порядок набережную сразу после того, как уйдет вода.

- По паводковой ситуации – за выходные освободились 8 мостов, сейчас подтопленными остаются 5 мостов. Дал поручение Дорожной службе провести очистку тех мостов, которые освободились. Уровень воды падает. Думаю, что в ближайшие дни с учетом потепления, эта работа будет завершена, - отметил Андрей Клычков.

Напомним, подъем уровня воды в реках на территории Орловской области произошел 11 марта. На это повлияли положительные температуры воздуха и выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега.