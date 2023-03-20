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Губернатор Орловской области пообещал расширить контроль за общественным транспортом. Проверочные мероприятия проводятся по всему областному центру.

Об этом глава региона сообщил во время прямого эфира в соцсетях. В настоящее время проверки идут на маршруте №9, на работу которого ранее жаловались горожане.

- Город запланировал и проводит внеплановые проверки, но здесь народный контроль играет значимую роль. Будем расширять формы этого контроля, собирать информацию по транспорту и другим вопросам, - пообещал губернатор.

Напомним, ранее маршрут №9 обслуживали перевозчики Кривовы, и массовых жалоб к их работе не возникало. Однако после того, как Кривовы записали видеообращение к главе СК с жалобой на действия заместителя мэра Вадима Ничипорова, в адрес перевозчиков стали поступать многочисленные претензии. В итоге администрация Орла приняла решение об одностороннем расторжении контракта с Кривовыми. Основанием для этого послужили "систематические нарушения условий муниципального контракта". С 1 марта обслуживать маршрут №9 стали автобусы МУП ТТП, на работу которых сейчас активно жалуются горожане.