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Супруга губернатора Орловской области доставила участникам СВО медицинский груз. Об этом в соцсетях рассказал глава региона.

Очередная заявка об оказании помощи поступила от врачей. Их место дислокации находится за линией фронта, но медики регулярно выезжают на передовую для эвакуации техники и раненных солдат. Об этом в соцсетях рассказал глава региона.

Медицинским работникам было необходимо 100 усовершенствованных аптечек с широким набором составляющих: кровоостанавливающие бинты КровеСТОП, декомпрессионные иглы от пневмоторакса DNDK, травмоповязка КровеСТОП ИПП4, ножницы, индивидуальные перевязочные пакеты, жгуты, кровоостанавливающие гранулы, назофарингеальный воздуховод и подобным. Каждая аптечка включает 27 позиций.

Кроме медицинских наборов были закуплены генераторы и продукты питания. Свой вклад внес Орловский социальный кластер, его попечитель – Валерия Клычкова, помогла доставить груз участникам СВО. Общий вес посылки составил 1,7 тонн.