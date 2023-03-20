Фото: пресс-служба администрации Орла

В Северном районе Орла построят ФОКОТ. Он расположится на улице Металлургов.

О запланированном строительстве еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа сообщили в пресс-службе городской администрации. Спортоборудование и материалы для ФОКОТа уже закуплены и ждут своего часа.

- В рамках обустройства ФОКОТа закуплено оборудование на сумму 12,6 миллиона рублей. Оно поставлено и находится на ответственном хранении, - рассказали в управлении экономического развития администрации Орла.

По проекту на объекте установят силовые тренажеры, комплекты для воркаута, баскетбольные стойки, элементы для футбольного и волейбольного полей и другое оборудование. В настоящее время подходит к концу работа над разработкой проектно-сметной документации для будущего ФОКОТа.