Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Водителям автобусов орловского ТТП начислили рекордную зарплату. С 1 февраля на предприятии возросли проценты начисления премиальных выплат.

Об изменении оплаты труда в МУП "ТТП" рассказала исполняющая обязанности руководителя предприятия Татьяна Иванова.

«12 водителей сегодня получили рекордную для предприятия зарплату – 51-58 тыс. рублей «чистыми», на руки. Это при условии отработки 160 часов (это 15 дней) без переработки и при выполнении плана», - цитирует слова руководителя ТТП пресс-служба администрации Орла.

При этом, по словам Татьяны Ивановой, на предприятии строго соблюдаются нормы труда и отдыха водителей.

Неработающим орловцам предлагают вступить в ряды МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Потенциальным сотрудникам обещают официальное трудоустройство, полный соцпакет, оплачиваемый отпуск и больничные листы, есть возможность раннего выхода на пенсию. Узнать о доступных вакансиях можно по телефона: 8 (4862) 20-13-80, 20-13-84 или по адресу ул. Карачевская, 144 (по будням с 8:00 до 17:00).