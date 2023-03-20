Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области приводят в порядок освободившиеся от воды мосты. Такое поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона поручил не только оперативно очистить переправы, но и где это необходимо отремонтировать. Помимо этого, поручено проработать вопрос и подготовить предложения по строительству мостового сооружения через Оку в районе деревни Гать, которое бы позволило обеспечивать проезд вне зависимости от погоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Осуществляет очистку моста в деревни Гать с сегодняшнего с утра ГУП «Дорожная служба». Предполагается, что в течение дня работы будут завершены. В Орловской области остаются подтопленными пять низководных мостов: два - в Орловском муниципальном округе, два - во Мценском районе и один мост - в Залегощенском районе.

Начальник Главного управления МЧС России по Орловской области Александр Новиков отмечает, что ситуация нормализируется на всех реках региона, отмечается положительная динамика по снижению воды. Все реки освободились от льда.