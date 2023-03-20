Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле посадят более 130 деревьев. В рамках экологического двухмесячника озеленят Советский район.

Такую информацию сообщает пресс-служба Орловского горсовета. В планах на эту весну привести в порядок общественные и ведомственные территории, памятные места и воинские захоронения, места проживания и отдыха горожан, зеленые и водоохранные зоны, парки, скверы.

В субботник, который пройдет 22 апреля, в Советском районе очистят от мусора улицы, дворы, площади, скверы, набережные Оки и Орлика, а также прилегающие территории к предприятиям, торговым организациям и частному сектору.

За время двухмесячника планируется посадить более 130 деревьев, обустроить цветники и клумбы по улице Ленина, улице 60 лет Октября, Наугорскому шоссе, улице Горького. Кроме того, чиновники рассчитывают, что в городе вырубят поросли и самосевные деревья по улицам Приборостроительной, Октябрьской, Горького, 60 лет Октября, Брестской, Тургенева, Наугорскому шоссе, Генерала Родина, Генерала Жадова, Пролетарской горе. А специальные службы выпилят 50 сухих и аварийных деревьев.

Помимо этого, на заседании горсовета была обозначена уборка и очистка от ТБО территорий садоводческих товариществ, а также очистка от мусора и ТБО прибрежных зон левого берега Орлика и Оки от детского парка до Дворянского гнезда, захоронение жертв фашизма, территорий Детского и городского парков, парка Победы.