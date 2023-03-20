В Орловской области проходит Чемпионат ЦФО по шахматам среди мужчин.

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18 марта 2023 года состоялось официальное открытие Чемпионата, для участия в котором заявлено более 90 участников из регионов ЦФО.

Все 17 областей Центрального федерального округа направили своих представителей побороться за три путевки на Высшую лигу чемпионата России.

«Исследования показали, что шахматы активизируют оба полушария мозга, улучшают творческие способности, концентрацию, критическое мышление и навыки чтения. Одним из направлений деятельности НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» является «образование и просвещение», в рамках которого фонд уже три года поддерживает шахматный спорт в Орловской области», - рассказывает Сергей Кутенев, Президент шахматной федерации Орловской области.

С более подробной информацией о данном чемпионате можно ознакомится на официальном сайте федерации.