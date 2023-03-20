Фото: Свято-Троицкий храм города Орла

В Орле прихожане Троицкого храма начали шить хирургические пеленки для госпиталей. Воспитанники воскресной школы решили поддержать раненых участников СВО.

Активисты приобрели для Троицкого прихода швейные машинки и материал. А вскоре поступил и первый заказ из ЛНР. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Юные прихожане и их родители на сегодняшний день изготовили более 100 хирургических пеленок.

Свято-Троицкий храм направит первую партию пеленок в Москву. На месте они пройдут контроль на качество и стерилизацию в одном из медицинских учреждений. После чего пеленки поступят в военные госпитали.

Как отмечает настоятель Троицкого храма протоиерей Андрей Михалев, это благое дело объединяет ребят, воспитывает у них чувство патриотизма и любви к ближнему.