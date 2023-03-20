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НовостиОбщество20 марта 2023 8:02

Кассационный суд оставил в силе решение о закрытии гемодиализного центра в Орле

В удовлетворении жалобы «Фрезениусу» было отказано
Ирина КАБАНОВА
Фото: пациенты гемодиализного центра

Фото: пациенты гемодиализного центра

15 марта Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу гемодиализного центра «Фрезениус-Нефрокеа» на решение Орловского областного суда о запрете осуществления медицинской деятельности в пристройке дома №1 на улице Красноармейской.

Ранее суды двух инстанций вынесли решение, согласно которому медцентру придется покинуть помещение в указанном доме. Иск к медцентру подали жильцы элитной многоэтажки, расположенной по этому же адресу. Они смогли убедить суд запретить руководству “Фрезениуса” осуществлять в данном помещении деятельность, связанную с гемодиализом.

Но на защиту центра встали его пациенты, которые отказались покидать медучреждение и попросили о помощи президента РФ Владимира Путина. Руководство гемодиализного центра, в свою очередь, обжаловало решение нижестоящих судов в Первом кассационном суде.

Ранее “Комсомолка” пообщалась с медиками, пациентами и жильцами дома, чтобы узнать их позицию по поводу возможного переезда медицинского центра.

По итогу рассмотрения жалобы, суд отказал гемодиализному центру в ее удовлетворении. Решения Советского районного суда и Орловского областного суда оставлены в силе.