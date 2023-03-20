Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области подтопленными остаются восемь низководных мостов. За сутки уровень воды в реках значительно снизился.

О паводковой ситуации рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области. На утро 20 марта остаются подтопленными низководные мосты в Залегощенском, Мценском, Новосильском районах и Орловском МО. Также частично под водой находятся приусадебные участки в Орловском муниципальном округе: СНТ «Дубрава», СНТ «Мезенка», СНТ «Сельский строитель», СНТ «Импульс».

Еще пять переправ и большая часть приусадебных участков за прошедшие сутки освободились от воды. Продолжает работать временный пожарный пост в населенном пункте Аниканово Мценского района.

Напомним, подъем уровня воды в реках на территории Орловской области произошел 11 марта. На это повлияли положительные температуры воздуха и выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега.