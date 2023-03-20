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НовостиПроисшествия20 марта 2023 7:09

СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины при пожаре во Мценском районе

Организована доследственная проверка
Ирина КАБАНОВА
Фото: СУ СК России по Орловской области

Фото: СУ СК России по Орловской области

СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины при пожаре во Мценском районе. Организована доследственная проверка.

Пожар в деревне Волково произошел вечером 19 марта. В результате возгорания в кирпичном жилом доме погиб проживавший там 47-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области, в настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия. Также сотрудниками ведомства осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

- В связи с участившимися случаями пожаров с летальным исходом следственное управление предупреждает жителей области о необходимости осторожного обращения с огнем. Жители области должны соблюдать правила пользования жилыми помещениями, в том числе строго выполнять правила пожарной безопасности, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе регионального СУ СК.