Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области собирают крупную посылку участникам СВО. Об этом сообщил глава региона.

К региональным властям обратились за гуманитарной помощью бойцы двух больших подразделений, где служат орловские разведчики.

Военнослужащим необходимы коптер с тепловизором, шесть тепловизоров, печь, бензиновый и инверторный генераторы, универсальные газовые плиты, газовые баллоны и горелки. Также нужны строительные материалы: ножовки, керосиновые лампы и керосин, пленка, утеплитель, лопаты, топоры, гвозди, молотки, гвоздодеры. Из электроники требуются налобные фонарики, электронные часы, внешние аккумуляторы (powerbank), мобильные телефон, ноутбук, камера GO-PRO, батарейки.

Кроме того, в посылку военнослужащим войдут предметы личной гигиены. Необходимо приобрести термобелье, трусы, носки, майки, футболки, перчатки, летнюю форму Горка, берцы, флисовые кофты, бейсболки. В сбор также войдут продукты питания и лекарственные препараты.