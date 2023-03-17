Фото: Александр Дрогайцев

Скончался экс-депутат Орловского облсовета Александр Дрогайцев. Ему было 63 года.

Экс-депутата Орловского облсовета двух созывов Александра Дрогайцева не стало 15 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального заксобрания.

Александр Дрогайцев родился 23 августа 1959 года в Покровском районе Орловской области. Окончил Орловский сельскохозяйственный институт в 1980 году. После чего с 1983 по 2000 занимался комсомольской, а затем хозяйственной работой. В 2000 году стал генеральным директором ООО «Маслово». Эту должность занимал до последних дней.

В 2002 был избран депутатом Орловского областного Совета народных депутатов. Второй раз Александр Дрогайцев был избран в региональное заксобрание в 2007 году. С тех пор он трудился председателем комитета по аграрной политике, земельным отношениям, природопользованию и экологии.