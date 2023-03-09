Фото: СУ СК России по Орловской области

Суд рассмотрит дело орловца, ударившего в шею ножом своего приятеля. Потерпевший скончался на месте.

В декабре прошлого года житель села Лаврово распивал алкоголь в компании своего знакомого. Из-за личных неприязненных отношений между мужчинами вспыхнула ссора. Один из них взялся за нож и нанес своему оппоненту несколько смертельных ударов в шею. Потерпевший умер прямо в квартире, где и было застолье.

Правоохранители завели дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Прокурор Орловского района обвинительное заключение утвердил.

Как сообщает прокуратура Орловской области, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Орловский районный суд.