Фото: Нина Соколова

В Орловской области нашли похитителя лодки. Преступник украл плавательное средство, взломав гаражный замок.

Житель поселка Кромы обратился в местный участок полиции и рассказал, что обнаружил пропажу резиновой лодки стоимостью порядка 30 тысяч рублей.

Сотрудники кромского ОМВД обнаружили на месте следы взлома гаражного замка. После чего было возбуждено уголовное дело по статье 158 уголовного кодекса (кража).

В результате полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний кромчанин.

– Взломав замок, мужчина проник в помещение и вынес оттуда резиновую лодку с веслами. Сначала злоумышленник спрятал ее неподалеку, а впоследствии принес к себе домой. Затем он продал чужое имущество, выдав его за свое, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оперативники нашли лодку и изъяли ее. Водное средство предвижения после завершения следствия будет возвращено владельцу.