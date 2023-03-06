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НовостиПолитика6 марта 2023 8:45

В Орловской области усилили меры безопасности после диверсии под Брянском

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области усилили меры безопасности после диверсии под Брянском. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

На заседании правительства Орловской области глава региона затронул произошедшие в Брянской области события и рассказал, что обсудил этот вопрос с силовым блоком.

- Я попросил наш силовой блок усилить меры безопасности на территории нашего региона, в части недопущения подобных ситуаций в Орловской области, - заявил Андрей Клычков.

Напомним, 2 марта на территорию Брянской области со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки погибли два человека. Помимо этого, ранение получил 11-летний мальчик. Российские власти считают произошедшее терактом.