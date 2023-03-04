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НовостиОбщество4 марта 2023 12:47

Орловские спортсмены отправили гуманитарную помощь военным

Двухтонный груз доставили в расположение части в Кременной
Елена Зябкина
Фото: скриншот видео из соцсетей Андрея Клычкова

Фото: скриншот видео из соцсетей Андрея Клычкова

Орловские спортсмены отправили гуманитарную помощь военным. Двухтонный груз доставили в расположение части в Кременной.

Такой информацией поделился губернатор Орловской области Андрей Клычков. Посылку с необходимыми на фронте вещами передали военнослужащим руководитель Департамента спорта Алексей Берестов и директор центрального стадиона имени Ленина Александр Родин.

Довольно крупный груз собран усилиями спортивного сообщества Орловщины. В него вошли – спутниковая антенна, квадрокоптер с телефоном, ноутбук и планшеты, тактические перчатки, разгрузочные жилеты, зимние толстовки и головные уборы, носки, белье, бензопилы, сварочный аппарат, шуруповерты, болгарки и другие инструменты, «расходники» на машины, блиндажные свечи, маскировочные сети, горелки и баллоны, плащ-палатки, а также продукты питания, медикаменты и многое другое.