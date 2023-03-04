Фото: пресс-служба СУ СК России по орловской области

Орловец забил насмерть своего собутыльника. Следствие по делу продолжается.

Несчастный случай произошло 25 февраля в деревне Вторая Подгородняя Малоархангельского района области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Следствие установило, что подозреваемый 34-летний мужчина вечером выпивал со своим 53-летним приятелем и после возникшего конфликта избил его. Спустя несколько дней от полученных травм потерпевший орловец умер.

Подозреваемый мужчина допрошен следователем. Он сознался в содеянном и в ходе проверки показаний на месте он наглядно продемонстрировал, как совершал преступление. Сейчас мужчина заключен под стражу.