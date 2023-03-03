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НовостиОбщество3 марта 2023 14:28

Для безработных орловцев провели уроки финансовой грамотности

Организаторы разъяснили вопросы, касающиеся денежных средств
Нина СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Для безработных орловцев провели уроки финансовой грамотности. Организаторы разъяснили вопросы, касающиеся денежных средств.

Такое обучение проходит в области в рамках региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Орловской области на 2021-2023 годы».

Организаторами уроков финансовой грамотности стали Департамент социальной защиты, учебный центр службы занятости и Банк России.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, безработные, состоящие в центрах занятости Орла и Орловского муниципального округа, узнали как не стать жертвой мошенников, разобраться в условиях, от которых зависит доходность накопительного счета, грамотно выбрать кредитный продукт, а также о многих других финансовых вопросах.