Фото: пресс-служба областного правительства

Для безработных орловцев провели уроки финансовой грамотности. Организаторы разъяснили вопросы, касающиеся денежных средств.

Такое обучение проходит в области в рамках региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Орловской области на 2021-2023 годы».

Организаторами уроков финансовой грамотности стали Департамент социальной защиты, учебный центр службы занятости и Банк России.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, безработные, состоящие в центрах занятости Орла и Орловского муниципального округа, узнали как не стать жертвой мошенников, разобраться в условиях, от которых зависит доходность накопительного счета, грамотно выбрать кредитный продукт, а также о многих других финансовых вопросах.