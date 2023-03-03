Фото: Нина Соколова

В 2023 году в Орловской области отремонтируют более 200 многоквартирных домов. На эти цели направят почти два миллиарда рублей.

Такую информацию озвучил исполняющий обязанности директора регионального фонда капитального ремонта Владимир Слизовский. Так, в этом году предусмотрено проведение работ в 236 многоквартирных домах, расположенных в 23 муниципальных образованиях региона, на сумму 1,9 миллиард рублей. Это позволит улучшить жилищные условия более чем для 42 тысяч орловцев.

В 78 многоквартирных домах планируют отремонтировать крыши, в 50 домах разработают проектно-сметную документацию на 173 лифта, а в 23 домах заменят 94 лифта.

В прошлом году план исполнили на 100 %. Жилищные условия улучшили для 51 тысячи жителей региона. Капитально отремонтировали 253 многоквартирных дома, заменили 118 лифтов.