В мэрии Орла рассказали, что лучше не приносить в пункт сбора помощи участникам СВО

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле продолжается сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих СВО. Передать посылку на фронт орловцы могут на ярмарках выходного дня с 9.00 до 14.00.

Завтра, 4 марта, палатки "Своих не бросаем" будут работать на Комсомольской площади, а в воскресенье, 5 марта – на улице Приборостроительной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Еще один пункт приема помощи участникам СВО работает в администрации Советского района, расположенной по адресу: улица Октябрьская, 30. Принести туда посылку можно по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

В мэрии Орла горожан убедительно просят не передавать в пункт сбора посылок скоропортящиеся продукты, сезонные овощи (картошку, морковку), а также что-либо в стеклянной таре.