Фото: Наталья Меркулова

С начала года на Орловщину завезли более 200 тонн белорусской картошки. Информацией поделилась пресс-служба регионального Россельхознадзора.

По данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с начала 2023 года на территорию Орловской области подконтрольно завезли 242 тонны (11 партий) картофеля из Республики Беларусь.

По результатам лабораторных исследований на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям отборных проб продукция успешно прошла контроль и была допущена к продаже на территории орловского региона.