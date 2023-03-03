Орловских чиновников заставили отремонтировать опасные дороги

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Новодеревеньковская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что отдельные участки дорожного полотна на дорогах Хомутово-Паньково, в поселке Новая Заря, в деревнях Суры, Кулеши, Муравьевка, в поселке Михайловка и селе Лазавка Новодеревеньковского района имеют дефекты и повреждения. Из-за этого дорога не соответствует требованиям безопасности.

- В целях устранения нарушений межрайонный прокурор обратился в суд о признании бездействия администрации Новодеревеньковского района незаконным и обязании провести необходимые ремонтные работы дорожного покрытия, - сообщиле "Комсомолке" в прокуратуре Орловской области.

Суд удовлетворил требования ведомства.Исполнение судебных актов находится на контроле межрайонной прокуратуры.