В Орле уменьшилось количество ДТП в 2023 году. Об этом рассказал начальник городского УГИБДД Юрий Капустин.

Дорожно-транспортных происшествий за первые месяцы этого года зарегистрировано 38, в свою очередь, это на 9% меньше, чем годом ранее.

Впрочем не вся статистика настолько радостная. Так, в прошлом году к концу зимы ДТП с погибшими смогли избежать, то в 2023 жертвами стали двое человек.

- Мы фиксируем снижение дорожно-транспортных происшествий на 9%. Но есть и отрицательная динамика – в 2022 году по состоянию на начало марта погибших не было, а в 2023 году уже два человека скончались в результате наезда автомобиля. 44 человека получили ранения – показатель также ниже аналогичного периода прошлого года на 15%, – уточняет Юрий Капустин.