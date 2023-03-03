Фото: Ольга Супонева

В Орловской области ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает орловское МЧС.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 21:00 третьего марта до 21:00 пятого марта в регионе местами ожидаются сильные порывы ветра 15-18 метров в секунду.

В целом на этих выходных синоптики обещают довольно теплую погоду. Максимальной отметки столбики термометров достигнут в субботу, 4 марта. Днем температура будет +2 градуса по Цельсию. В воскресенье немного похолодает – ночью до -2.

В случае чрезвычайной ситуации МЧС рекомендует незамедлительно вызвать спасателей по номерам 101, 112.