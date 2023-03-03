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В Орловской области участникам СВО и членам их семей компенсируют расходы на газификацию жилья. Такое решение приняли на заседании Орловского областного Совета народных депутатов.

Мера поддержки предоставляется орловцам, призванным на военную службу по мобилизации или проходящим военную службу по контракту, в том числе добровольцам, а также членам их семей.

Указанная выплата предоставляется в размере фактически понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей на одно домовладение.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в 2022 году мерами соцподдержки по оплате расходов на газификацию домовладений было охвачено 38 жителей области.