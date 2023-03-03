Фото: Ольга Супонева

В Орле жители Заводского района временно остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

3 марта МПП ВКХ «Орелводоканал» производит замену участка водопроводной сети на улице Машкарина. В связи с этим с 9:00 до 17:00 может быть временно прекращено водоснабжение улицы Чечневой, 1, улицы Планерной, 75 и улицы Машкарина, 16, 18, 20. Автоцистерна с водой будет расположена по улице Машкарина, 16-20.

Помимо этого по улице Машкарина, 16, 20 и улице Чечневой, 1 на время аварийно-восстановительных работ отключат и горячее водоснабжение.

С 8:30 до 17:00 в связи с ремонтом сети горячего водоснабжения может быть перекрыта подача горячей воды по улице Авиационной, 2, 6 и улице Комсомольской, 272, 274, 284.