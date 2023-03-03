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Орловцы стали чаще болеть. В регионе отмечается высокая заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

Такую информацию сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

За последнюю неделю февраля в регионе зарегистрировали 320 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

На этой неделе специалисты отмечают рост заболеваемости COVID-19, за три дня прирост составил 31,8%. За последние две недели уровень госпитализаций в связи с новой коронавирусной инфекцией вырос на 19,1% .

В процентном соотношении доля детей составила среди всех заболевших составила 10,9%. Чаще всего болеют люди старше 65 лет.

Среди заболевших доля людей с пневмонией составила 3,1%, ОРВИ болеют 96,9%.

Кроме того, на территории Орловской области продолжается эпидемический подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. На прошлой неделе зарегистрировано 5288 случаев заболеваний гриппа и ОРВИ.