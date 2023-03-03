Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Мобилизованные орловцы поблагодарили земляков за подаренный автомобиль. Машина уже помогает военным выполнять поставленные задачи.

Видеообращение военнослужаего со словами благодарности в адрем жителей региона разместил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих соцсетях. По словам участника СВО, до места назначения автомобиль доехал успешно и уже готов к выполнению боевых задач.

Ранее глава Орловщины рассказал, что за помощью к нему обратились мобилизованные земляки, которые сейчас выполняют крайне важные задачи на фронте. Среди бойцов есть и разведчики, и медицинские работники, для оперативного передвижения которых необходим автомобиль. Машину для выполнения боевых задач военнослужащим передали 1 марта.

- Спасибо всем, кто понимает, насколько важна поддержка бойцам, которые сегодня фактически укрывают каждого из нас от военных бурь. Без подвигов, героизма и мужества парней на передовой не было бы мирной жизни, а без нашей поддержи – не будет Победы, - написал в ответ на слова военнослужащего Андрей Клычков.