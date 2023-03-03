Фото: архив "КП"

Орловец, на которого напала стая бездомных собак, получит 200 тысяч рублей. Деньги выплатит Управление ветеринарии Орловской области.

К такому решению в ходе разбирательства пришла судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда. Об этом сообщила пресс-служба органа власти.

Установлено, что вечером 6 июня 2020 года в районе пересечения улиц Бурова и Раздольная Орла на орловца напала стая безнадзорных собак, в результате чего он получил множественные укусы. Мужчина не смог отбиться от разъяренных животных, к счастью, ему помог проезжавший мимо таксист. После случившегося пострадавший был госпитализирован в больницу имени Семашко.

После несчастного случая мужчина обратился в суд. Так как нападение безнадзорных собак в этом районе было не первым, суд первой инстанции взыскал с Управления ветеринарии за счет казны Орловской области 50 тысяч рублей.

Пострадавшего орловца не устроил размер компенсации и поэтому обратился в областной суд, где сумму увеличили до 200 тысяч рублей.