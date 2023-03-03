Орловец предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Железнодорожного района Орла, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Следствием установлено, что обвиняемый в сентябре 2022 года вечером выпивал в одном из буфетов, расположенном на улице Революции в городе Орле. В ходе ссоры он нанес ранее знакомому 54-летнему потерпевшему удар ножом в область грудной клетки.

- Смерть потерпевшего не произошла по независящим от обвиняемого обстоятельствам, так как присутствующие в буфете лица пресекли преступные действия обвиняемого, - сообщили "Комсомолке" в СУ СК по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.