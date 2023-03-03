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НовостиПроисшествия3 марта 2023 6:34

В Орловской области мужчина погиб, провалившись под лед

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция и следственный комитет
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

2 марта в три часа дня очевидцы обнаружили в реке Сосна в поселке Урицкий Ливенского района в 3-4 метрах от берега тело мужчины. Они тут же позвонили спасателям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На месте происшествия оперативная группа установила, что в реке Сосна, частично подо льдом, на расстоянии четырех метров от берега находится тело 60-летнего местного жителя.

Около четырех часов дня сотрудники ливенского спасательного поста извлекли тело мужчины на берег. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции и следственного комитета.

Всего за прошедшие сутки сотрудники МЧС выезжали на различные происшествия 12 раз.